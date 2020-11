Manchester City : Sergio Agüero nimmt Abschied von Ex-Schwiegervater Diego Maradona

Als die Ehe auseinanderging, hatte Maradona seinen ehemaligen Schwiegersohn öffentlich als "Weichei" bezeichnet. Im Jahr 2018 veröffentlichte Maradonas Anwalt Matias Morla ein Bild mit Agüero und Benjamin, auf dem Agüeros Gesicht unkenntlich gemacht wurde.

Maradona ist am Mittwoch in seinem Anwesen an einem Herzinfarkt gestorben. Anfang November wurde ihm ein Blutgerinnsel im Gehirn operativ entfernt. Argentinien hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.