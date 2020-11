Real Madrid : Sergio Ramos denkt nicht an Nationalelf-Rücktritt

Sergio Ramos hat nicht vor, sich in nächster Zeit aus der spanischen Seleccion zu verabschieden. "Ich werde bis zu dem Tag spielen, an dem mein Körper und mein Kopf aufhören, mich zu unterstützen", sagte der 34-Jährige am Rande des Nations-League-Spiels gegen Deutschland (6:0).