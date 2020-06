Real Madrid : Sergio Ramos fehlen noch 100 Spiele bis zu Real-Rekordspieler Raul

Sergio Ramos absolvierte am Sonntag sein bereits 641. Pflichtspiel für Real Madrid. Noch 100 Partien trennen ihn vom bisherigen Rekordspieler Raul. Um diese Marke in Angriff nehmen zu können, müsste der Abwehrchef aber erst mal seinen Vertrag verlängern.

Das 3:1 gegen den SD Eibar war für Real Madrid nach mehr als dreimonatiger Coronapause ein lockerer Aufgalopp. Sergio Ramos hatte nach einer halben Stunde zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen.

Durch seine Teilnahme am Sonntagabendspiel hatte Ramos in der ewigen Rangliste der Real-Akteure bis auf 100 Spiele auf Spitzenreiter Raul aufgeschlossen. Der frühere Stürmer kam in seiner Karriere auf 741 Partie für die Blancos.

Raul nachfolgend platzieren sich Iker Casillas (725 Spiele) und Manolo Sanchis (655) in dem vereinsinternen Ranking. Unter Umständen könnte Ramos sogar noch in dieser Saison den 3. Platz für sich beanspruchen.