Bald MMA-Kämpfer? : Sergio Ramos fordert Conor McGregor heraus!

Die Blancos blamierten sich in der Champions League zum zweiten Mal gegen Shakhtar Donetsk und verloren mit 0:2 in Kiew. McGregor dagegen befindet sich mitten in der Vorbereitung auf seinen nächsten Kampf, nachdem er einen Rückzieher von seiner Rücktrittserklärung gemacht hatte.

Der Ire, der im Octagon eine Quote von 22 Siegen und vier Remis vorweist, tritt laut Planung am 23. Januar gegen den Amerikaner Dustin Poirier an. Voraussichtlich wird der Kampf in Abu Dhabi abgehalten.