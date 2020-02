Sergio Ramos ist zwar Defensivstratege, aber in der Offensive eine Waffe. Vor allem bei Standards war er in den vergangenen Jahren stets für wichtige Tore da, unter anderem im Champions-League-Finale gegen Atletico Madrid.

Gegen Osasuna traf der spanische Nationalverteidiger beim 4:1 zum zwischenzeitlichen 2:1 - und stellte zwei Bestmarken auf.

Er erzielte damit auch im 17. Jahr in Folge einen Treffer in der Primera Division. Das hat nie zuvor ein Abwehrspieler in Spanien geschafft.

Das erste Mal jubeln durfte Ramos 2004 noch im Trikot des FC Sevilla. 2005 wechselte er nach Madrid.