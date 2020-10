Real Madrid : Sergio Ramos nimmt sich Isco und Marcelo zur Brust

Sergio Ramos hat nun offenbar eingegriffen. Wie SPORT berichtet, hat sich der Mannschaftskapitän Isco vorgeknöpft und ihm in einem Gespräch mit seiner schwachen Form konfrontiert.

Ramos hat Isco demnach wissen lassen, dass er eine bessere Einstellung an den Tag legen solle. Ein ähnliches Gespräch soll der Leitwolf mit Linksverteidiger Marcelo (32) geführt haben. Auch der Linksverteidiger spielt bisher eine durchwachsene Saison, hat seinen Stammplatz an Ferland Mendy verloren.

Nach dem enttäuschenden 2:2 in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach - weder Marcelo, noch Isco kamen zum Einsatz - geht es für den Rekordmeister am Samstag (14:00 Uhr) in der Primera Division gegen Huesca weiter.