Gemeinsam mit Zlatan und Edgar Davids : Sergio Ramos: Rot-Rekord jetzt auch in der Champions League

20 Platzverweise – und damit Liga- wie auch Vereinsrekord – kassierte Ramos in der Primera Division. Vier stehen in der Champions League zu Buche.

Diese Liste führt er nun gemeinsam mit Edgar Davids und Zlatan Ibrahimovic an. Zudem musste er zweimal in der Copa del Rey frühzeitig vom Platz.

18 Mal sah er Gelb-Rot, 8 Mal glatt Rot. Fünfmal flog er dabei gegen den FC Barcelona, je zweimal gegen Atletico Madrid und Villarreal.

In der Bundesliga ist übrigens Jens Nowotny mit acht Platzverweisen Rekordhalter. Diesen Wert knackte Ramos nach gut drei Jahren bei Real Madrid.

Die 374 Tage zwischen seinem Platzverweis gegen Manchester City und dem letzten davor, waren eine vergleichsweise lange Zeitspanne.

Die längste zwischen zwei Platzverweisen betrug 721 Tage, die kürzeste ganze sechs, als Ramos am 23. November 2010 in der Champions League gegen Ajax vom Platz flog (trotzdem 4:0 für Real auswärts) und sechs Tage später am 29. November 2010 gegen den FC Barcelona, wobei Real da mit 0:5 in Barcelona verlor.

