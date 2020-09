Real Madrid : Sergio Ramos: Sein Abschiedsgruß an James Rodriguez

Der FC Everton hatte am Montagabend die Verpflichtung von James Rodriguez offiziell bestätigt. Via Instagram gibt Sergio Ramos seinem jetzigen Ex-Kollegen von Real Madrid ein paar warme Worte mit auf den Weg.

"Viel Glück mein Freund", schreibt Sergio Ramos in einer Instagram-Story. Damit versieht er ein Bild, das ihn gemeinsam mit James Rodriguez im Dress von Real Madrid zeigt. "Mit diesem linken Fuß und diesem Talent wirst du das allerdings nicht brauchen. Bis bald, ich wünsche dir nur das Beste."

Am Montag war bekannt geworden, dass sich James für die nächsten beiden Spielzeiten (plus Option auf ein weiteres Jahr) an den FC Everton bindet. Für die Toffees soll im Gegenzug eine Ablösezahlung von 25 Millionen Euro fällig werden.

"Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, bei diesem großartigen Klub zu sein, einem Klub mit so viel Geschichte und mit einem Manager, der mich wirklich gut kennt. Ich freue mich darauf, hier Großes zu erreichen", lauteten James' erste Worte.

Der Kolumbianer war 2014 für die damals noch horrende Summe von 75 Millionen Euro vom AS Monaco nach Madrid gewechselt. Gesetzt war er nach einer starken Weltmeisterschaft allerdings nur in den seltensten Fällen.