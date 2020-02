Gerücht Seit mehr als einem Jahrzehnt stehen sich Gerard Pique und Sergio Ramos in Duellen zwischen Barça und Real Madrid gegenüber. Verteidigen die beiden Abwehrstars bald dieselben Farben?

Ähnlich sieht es bei Gerard Pique aus. Der Abwehrchef des FC Barcelona feierte gerade seinen 33. Geburtstag, sein Arbeitspapier endet in zweieinhalb Jahren.

Sergio Ramos ist eine lebende Legende von Real Madrid. Doch auch am Abwehr-Superstar nagt der Zahn der Zeit. Im März wird der Nationalverteidiger 34, sein Vertrag läuft 2021 aus.

"Inter Miami will zwei große Stars verpflichten. Es sind Sergio Ramos und Gerard Pique", erklärte Inda bei EL CHIRINGUITO DE JUGONES.

Inter Miami geht in dieser Saison neu in der Major League Soccer an den Start. Miteigentümer David Beckham sucht noch nach Topstars aus Europa.

In den vergangenen Tagen waren bereits Spekulationen um Inter-Angebote für Edinson Cavani (32, Paris Saint-Germain) und Luka Modric (34, Real Madrid) aufgekommen. Beide sind am Saisonende ablösefrei zu haben.

