Adidas statt Nike : Sergio Ramos vollzieht Ausrüster-Wechsel

Bereits im September war bekanntgeworden, dass Sergio Ramos seine jahrelange Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Nike beenden wird. Jetzt scheint klar, von wem sich der Starspieler von Real Madrid in Zukunft ausstatten lässt.

In den letzten Wochen wurde aufgrund seines bei Real Madrid auslaufenden Vertrags nicht nur über die Vereinszukunft von Sergio Ramos spekuliert. Der Kapitän der Blancos gab überdies bekannt, sich nach zehn Jahren von seinem persönlichen Ausrüster Nike zu trennen.

Seither war eifrig spekuliert worden. Under Armor, Puma und New Balance waren die Namen, welche durch die Gerüchteküche geisterten. Die AS berichtet unter Berufung auf ein Instagram-Bild, dass Ramos dem fränkischen Hersteller Adidas den Zuschlag erteilt hat.