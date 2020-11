Real Madrid : Sergio Ramos: Welcher Verein Real Madrid jetzt noch gefährlich werden kann

Real Madrid will den auslaufenden Vertrag mit Sergio Ramos unbedingt verlängern. Allerdings nicht um jeden Preis. Ein Topklub meint offenbar, dazwischenfunken zu müssen.

Eigentlich wollten sich die in die Gespräche involvierten Parteien am Montag äußern. So war es zumindest der spanischen Presse zu entnehmen. Weder von Real Madrid noch von Sergio Ramos war jedoch ein Wort zu den laufenden Verhandlungen zu vernehmen.

Hängt es eventuell damit zusammen, dass Ramos erst noch eine andere Offerte studieren muss? Der AS zufolge bringt sich Paris Saint-Germain mit einem äußerst lukrativen Angebot ins Gespräch. Der ewige Meister Frankreichs lockt demnach mit einem Dreijahresvertrag und stolzen 20 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt.

Der Austausch zwischen Real und Ramos soll sich zuletzt festgefahren haben. Grund hierfür sollen die unterschiedlichen Vorstellungen in der Vertragsgestaltung sein. Ramos fordert einen Vertrag über mindestens zwei Jahre. Die Blancos haben sich jedoch intern die Leitplanke gesetzt, mit älteren Spielern von Saison zu Saison zu denken.