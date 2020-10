Tottenham-Wechsel : Sergio Reguilon enthüllt Insidergespräche mit Gareth Bale

Tottenham Hotspur hat sich in der Transferperiode gleich doppelt bei Real Madrid bedient. Gareth Bale kam per Leihe bis 2021 an die White Hart Lane, Linksverteidiger Sergio Reguilon wechselte für 30 Millionen Euro Ablöse fix nach London.

Sergio Reguilon, dem auch andere Angebote namhafter Klubs - unter anderem von Europa-League-Sieger Sevilla - vorlagen, enthüllt nun Insidergespräche mit Bale während seiner Entscheidungsfindung.

"Ich habe mit Bale gesprochen, als ich noch in Madrid war. Er hat mir erzählt, wie es in Tottenham war. Ich war dankbar, mit jemandem hierher zu kommen, der bereits mein Teamkollege war. Ich konnte ihn fragen, wie bestimmte Dinge funktionieren", erklärte der spanische Nationalspieler.