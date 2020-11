Tottenham Hotspur : Sergio Reguilon enthüllt pikantes Detail über Gareth Bale



Andre Oechsner

Real Madrid ist die große Liebe von Sergio Reguilon. Das macht der jüngst gewechselte Nationalspieler in einem Interview noch mal deutlich, in dem er schon jetzt mit einer Rückkehr an die Concha Espina kokettiert. Im Interview liefert Reguilon noch ein pikantes Detail zu seinem Mitspieler Gareth Bale.