Serie A : 14 Millionen: Fiorentina verkündet Verpflichtung von Jonathan Ikone

Der AC Florenz und OSC Lille haben sich auf einen Transfer von Jonathan Ikone (23) geeinigt. Das gab der Traditionsverein aus der Toskana am Montag bekannt.

Der Flügelstürmer, der in der vergangenen Saison vier Tore und fünf Vorlagen auf dem Weg des OSC Lille zum sensationellen Gewinn der französischen Meisterschaft betrug, wird am Dienstagmittag in Florenz vorgestellt.

Medienberichten zufolge fließen 14 Millionen Euro Ablöse für Ikone in die Kassen der Franzosen. Bei der der Fiorentina wird er zukünftig die Nummer 11 auf dem Rücken tragen.