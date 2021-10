Serie A: FC Turin : Andrea Belotti träumt von Europa – keine Neuigkeiten von der Vertragsfront

Belotti, mit 106 Toren in 231 Spielen einer der besten Torjäger in der Vereinsgeschichte der Norditaliener, ist vertraglich nur noch bis zum Saisonende gebunden.

Finanzielle Aspekte sollen bei der Zukunftsplanung des Stürmers nicht die wichtigste Rolle einnehmen. Der Europameister will auch auf Vereinsebene international für Furore sorgen. Daher wird er seine Zukunft auch vom Abschneiden des FC Turin in der laufenden Spielzeit abhängig machen und davon, ob man um die Teilnahme an der Europa League kämpfen kann.