Serie A : Atleti-Wechsel vom Tisch: Dusan Vlahovic bleibt beim AC Florenz

Dusan Vlahovic steht in diesem Sommer definitiv nicht zum Verkauf. "Jeder Spieler ist wichtig für uns, aber ich wiederhole, was Präsident Rocco Comisso gesagt hat: Dusan steht nicht zum Verkauf und wird in Florenz bleiben", sagte Joe Barone CEO des AC Florenz, bei DAZN. Damit wolle er alle Gerüchte beiseite schaffen und den Fokus auf die Saison legen.

Vlahovic startete mit 21 Toren in der Vorsaison durch und weckte daher Begehrlichkeiten bei den ganz großen europäischen Klubs. Allen voran Atletico Madrid setzt sich mit einem Transfer auseinander. Mancherorts ist sogar von einer Wechseleinigung berichtet worden.

Eine Veränderung des 21-jährigen Stürmers scheint aber zumindest in diesem Sommer endgültig vom Tisch. Atletico hatte sich in den letzten Tagen umorientiert und stattdessen Verhandlungen mit dem Team Matheus Cunha (22) aufgenommen.

Dem Vernehmen nach klärt der Spanische Meister aktuell letzte Details mit Hertha BSC über einen Wechsel. Als Ablöse sind rund 25 Millionen Euro im Gespräch. Atletico hatte Cunha schon vor seinen überzeugenden Leistungen beim olympischen Fußballturnier intensiv beobachtet.