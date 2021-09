Serie A : David Luiz bald Mannschaftskollege von Franck Ribery?

Der italienische Aufsteiger US Salernitana hat mit der Verpflichtung von Franck Ribery (38) für Schlagzeilen gesorgt. Holen die Granata nun auch noch David Luiz nach Süditalien?

Der brasilianische Innenverteidiger ist derzeit vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Arsenal aufgelöst wurde. Flamengo Rio de Janeiro, Benfica Lissabon und Olympique Marseille sind dem Vernehmen nach an ihm interessiert.

US Salernitana soll ebenfalls angeklopft haben. Doch David Luiz verweist die Berichte ins Reich der Fabeln. "Jeden Tag eine andere Fake News", postete der Ex-Nationalverteidiger (57 Spiele für Brasilien) auf Instagram. "Es liegt an uns zu entscheiden, was wir glauben wollen."