Serie A : Ex-Atleti-Ass Diego Godin vor Vertragsauflösung - Zukunft in Brasilien?

Diego Godin (35) stets vor dem Abschied aus Italien. Den uruguayischen Innenverteidiger zieht womöglich in Richtung Südamerika. Ein Club aus Brasilien wirbt um seine Dienste.

Diego Godin hat eine Offerte von Atletico Mineiro vorliegen. Das berichtet der italienische Transferinsider Fabrizio Romano. Godin ist derzeit noch bei Cagliari Calcio angestellt.

Godin war 2007 von Club Nacional in die Primera Division zum FC Villarreal gewechselt. Drei Jahre später heuerte er bei Atletico Madrid an. Nach neun Jahren in der spanischen Hauptstadt wechselte er 2019 ablösefrei zu Inter Mailand.