Serie A : Franck Ribery im Gespräch: AC Monza bastelt am nächsten Transfer-Coup

Mit den Verpflichtungen von Kevin-Prince Boateng und Mario Balotelli sorgte der italienische Zweitligist AC Monza für Aufsehen. Im Sommer könnte mit Franck Ribery eine weitere Fußballgröße den Weg in die Lombardei finden.

Der AC Monza mit seinen exzentrischen Besitzern Adriano Galliani und Silvio Berlusconi will nach dem Aufstieg in die 2. Liga mit aller Gewalt den Durchmarsch in die Serie A. Dort könnte ab der neuen Saison Franck Ribery für den neureichen Klub spielen.

Laut dem CORRIERE DELLA SERA war Monza schon im Winter bei dem ehemaligen Bayern-Star vorstellig geworden. Dieser lehnte mit Verweis auf seinen beim AC Florenz gültigen Vertrag allerdings ab. Der Kontrakt endet jedoch in wenigen Monaten, Ribery soll dann zu Gesprächen bereit sein.

Mit Kevin-Prince Boateng und Mario Balotelli wurde Ribery in Monza auf zwei weitere Enfant terrible treffen. "Im Moment gilt meine ganze Kraft dem AC Florenz, ich bin wichtig für das Team. Was danach passiert, das weiß ich nicht", sagte der 37-Jährige vor Kurzem gegenüber der SPORT BILD.