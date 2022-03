Serie A : Gerard Deulofeu: Ex-Barça-Juwel vor Rückkehr in die Premier League?

Gerard Deulofeu galt einst als "neuer Messi", konnte sich beim FC Barcelona aber nicht durchsetzen und heuerte in England an. Aktuell spielt der Flügelstürmer in der Serie A. Schon bald könnte er aber wieder in der Premier League sein Geld verdienen.