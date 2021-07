Serie A : Klubchef über Manuel Locatelli: "Wir sind in Gesprächen mit einem Klub aus dem Ausland"

Manuel Locatelli spielte eine tolle EM. Vor allem im zweiten Gruppenspiel der Italiener brillierte er, als er mit zwei erzielten Treffern zum Matchwinner beim 3:0-Erfolg gegen die Schweiz wurde. Neben Juventus Turin bekundet auch der FC Arsenal großes Interesse an ihm. Eine Aussage vom Klubpräsident der US Sassuolo macht den Fans der Gunners Mut.

Sky Italia gegenüber verkündete Giovanni Carnevali: "Wir sind in Bezug auf Locatelli in Gesprächen mit einem Klub aus dem Ausland und sie sind schon weit fortgeschritten." Deutet er damit einen baldigen Transfer zum FC Arsenal an?

Ganz aus dem Rennen scheint die alte Dame allerdings noch nicht zu sein. "Wir werden uns in den nächsten paar Tagen mit Juventus treffen, Verhandlungen gab es bisher aber noch nicht."

Sowohl Arsenal als auch Juve sind aktuell auf der Suche nach Verstärkungen für ihr Mittelfeld.