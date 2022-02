Serie A : Lazio Rom: Luis Alberto will zurück nach Spanien - Probleme mit Sarri?

Luis Alberto verdient sein Geld seit mehr als fünf Jahren in der italienischen Serie A. Geht es nach dem 29-Jährigen, dann läuft er bald wieder in der spanischen Heimat und nicht bei Lazio Rom auf.

"Ich würde wirklich gerne nach Spanien zurückkehren", erklärte der Offensivspieler auf Twitch. "Ich will zurückkommen und in Spanien leben, mich gut fühlen und Spaß haben."

Luis Alberto wurde in der Jugend des FC Sevilla ausgebildet. 2012/2013 spielte er auf Leihbasis für Barcelona in der zweiten Mannschaft, ehe die Andalusier ihn nach dem Leihgeschäft für 8 Millionen Euro an den FC Liverpool verkauften.