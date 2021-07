Serie A : Lazio Rom: Neuzugang Elseid Hysaj von Ultras bedroht

Es ist ein bisschen althergebracht, aber bei vielen Klubs noch immer gang und gäbe. Neuzugänge müssen zu ihrem Antritt im Verein vor versammelter Mannschaft ein Lied vortragen. So tat es auch Elseid Hysaj, der vor wenigen Tagen vom SSC Neapel zum Ligakonkurrenten Lazio Rom gewechselt war.

Weil Hysaj den "Bella Ciao" wählte, den Titelsong der Netflix-Serie "Haus des Geldes", ist in der aktiven Fanszene eine Sturm der Entrüstung losgetreten worden. Luis Alberto hatte die Szenerie in den sozialen Netzwerken verbreitet.

Verschiedene Medien berichteten im Anschluss, dass sich die rechtsextremen Lazio-Ultras heftig an Hysajs Songauswahl gestoßen haben. Immerhin gilt "Bella Ciao" in Italien als Hommage an die Widerstandskämpfer gegen Diktator Benito Mussolini.

Die Ultras wollten Hysaj daraufhin am Teamhotel zur Rede stellen. An einer Brücke in Rom tauchte am Montagabend ein von den Ultras unterzeichnetes Spruchband mit der Aufschrift "Hysaj ist ein Wurm, Lazio ist faschistisch" auf.