Ex-Barça-Topstürmer Luis Suarez sagt Fenerbahce ab – Angebote aus Wunschliga Serie A

Marco Kirdemir ist aktuell mit der vielbeschäftigten Aufgabe betraut, einen neuen Klub für Luis Suarez zu finden. In der Gerüchtebörse ist der vereinslose 35-Jährige einer der am häufigsten genannten Spieler.

Fenerbahce habe sich direkt mit Suarez in Verbindung gesetzt, berichtet Agent Kirdemir laut AS. Sechs Millionen Euro Jahresnetto sollen ihm die Türken geboten haben, Suarez aber habe kein Interesse an einem Wechsel an die Schwarzmeerküste. Kirdemir führt zudem an, dass Suarez künftig in der italienischen Serie A spielen möchte.