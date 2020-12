Serie B : Mario Balotelli is back: Blitztreffer bei Comeback nach Crash-Diät

Mario Balotelli will es noch mal wissen. Das Enfant terrible hat sich in den vergangenen Wochen das nötige Rüstzeug verpasst, um mit seinem neuen Arbeitgeber AC Monza in die Serie A aufzusteigen.

Dass es dem 30-Jährigen ernst ist, zeigt die Vorbereitung auf sein Comeback nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit. Laut SPORT MEDIASET hat Balotelli in den letzten 20 Tagen 5 Kilo abgenommen. Es ging angeblich sogar so weit, dass sich Adriano Galliani jeden Morgen ein Bild von Balotellis Waage habe schicken lassen, um das Einhalten der Crash-Diät zu kontrollieren.

"Er braucht Zeit, denn er hat seit März kein offizielles Spiel mehr bestritten, aber er arbeitet, verliert Gewicht und reduziert den Fettanteil in seinem Körper. Wir bringen Mario in Form", erklärte Galliani bei TELELOMBARDIA. Balotellis Trainingsleistungen seien hervorragend, man merke, dass er "Weltklasse" sei und aus seiner Karriere mehr hätte rausholen müssen.

Galliani findet: "Es ist eine Schande, dass er so viele Jahre weggeworfen hat." Mit Monza, dem Klub von Italiens früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, will Balotelli nun erstmals in der Vereinsgeschichte in die Serie A aufsteigen.

Mario Balotelli trifft erstmals seit einem Jahr wieder

Und es sieht gut aus in Sachen Aufstieg. Am Mittwoch siegten die Lombarden im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer Salernitana (3:0) und verkürzten den Rückstand auf zwei Zähler. Monza ist Dritter.