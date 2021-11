Rugani soll von Juventus kommen : Maurizio Sarri nennt Lazio-Boss seinen Transferwunsch für den Winter

Daniele Rugani spielt bei Juventus Turin derzeit nur eine Nebenrolle. Cheftrainer Maurizio Sarri von Lazio Rom würde den Nationalverteidiger (sieben Spiele) demnächst gerne in Italiens Hauptstadt begrüßen.

Vor fast zehn Jahren verpflichtete Juventus Turin Daniele Rugani aus dem Nachwuchs des FC Empoli. In der Folge wurde der Innenverteidiger mehrfach verliehen (Empoli, Cagliari Calcio, Stade Rennes), seit dem vergangenen Sommer ist er zurück in Norditalien.

Unter Massimiliano Allegri spielt der 27-Jährige allerdings nur eine Nebenrolle. In der Serie A kam erst einmal in der laufenden Spielzeit zum Einsatz, in der Champions League Gruppenphase durfte er gerade einmal 8 Minuten ran.