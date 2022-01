Verstärkung für Venedig : Medizincheck: Nani vor Rückkehr in die Serie A

Der ehemalige portugiesische Nationalspieler Nani (35) wird wohl bald wieder in der italienischen Serie A zu bestaunen sein. Nani steht vor einem Wechsel zum FC Venedig.

Wie Sky Sport Italia berichtet, ist der Offensivspieler bereits in der Lagunenstadt gelandet. Am Freitag soll er den Medizincheck absolvieren. Danach soll er dem Vernehmen nach zunächst bis zum Saisonende unterschreiben.

Nani kickte zuletzt in der Major League Soccer für Orlando City, wo er in 87 Partien 31 Tore erzielen konnte. Die Serie A ist für den Linksaußen kein unbekanntes Gebiet. Der Portugiese trug in der Saison 2017/2018 das Trikot von Lazio Rom, ehe er über Sporting Lissabon nach Amerika wechselte.