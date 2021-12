Serie A : Real-Leihgabe Alvaro Odriozola schwärmt vom Niveau der Serie A

"Ich bin in die Serie A gekommen und war überwältigt vom Niveau der Spieler, es ist so hoch und jede Mannschaft hat großartige Spieler", schwärmt Odriozola gegenüber Sky Sport Italia. Jede Partie sei schwierig.

Odriozola kommt beim Traditionsklub aus der Toskana regelmäßig zum Einsatz, nach 18 Spieltagen stehen für ihn 14 Partien in den Statistikbüchern. Florenz belegt derzeit den sechsten Tabellenplatz. Nach drei Siegen in Serie musste man sich am Sonntag auch mit einem 2:2-Unentschieden bei US Sassuolo begnügen.