Serie A : Robin Gosens: Abschied von Atalanta Bergamo? Zwei Offerten!

Robin Gosens hat sich in den letzten Jahren zum besten deutschen Linksverteidiger entwickelt. Kein Wunder, dass nun Vereine aus der Bundesliga ihre Fühler nach dem Nationalspieler von Atalanta Bergamo ausstrecken.

Kehrt Robin Gosens zurück in die Heimat? Laut The Athletic zeigen Bayer Leverkusen und Hertha BSC Interesse an dem 26-Jährigen. Zu beiden Klubs gab es dem Vernehmen nach schon Kontakte.

Abzuwarten bleibt, ob Gosens seinen Wunsch von der Bundesliga ("Eines Tages in die Bundesliga zu wechseln, bleibt mein großer Traum") über die Teilnahme an der Champions League stellt.

Atalanta Bergamo qualifizierte sich erneut souverän für die Königsklasse, Bayer Leverkusen hingegen tritt nur in der Europa League an. Die Berliner spielten gegen den Abstieg und lauten 2021/22 international überhaupt nicht auf.

Sollte Gosens in die Bundesliga streben, wäre Atalanta Bergamo nicht unter Zugzwang. Der norditalienische Verein kann Gosens' bis 2022 laufenden Vertrag per Option bis 2023 verlängern.