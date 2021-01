Serie A : "Seltsame Gefühle:" Papu Gomez wechselt von Atalanta Bergamo nach Spanien

Am Montag reiste der Angreifer nach Spanien. Am Dienstag soll der Medizincheck in Andalusien folgen. Im Anschluss wird er dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

Papu Gomez war 2014 für knapp 4,5 Millionen Euro von Metalist Kharkiv zu Atalanta Bergamo gewechselt. Auslöser für seinen Abschied aus Norditalien: ein Streit mit Cheftrainer Gian Piero Gasperini.