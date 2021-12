Lazio Rom : Sergej Milinkovic-Savic spricht Klartext nach Gerüchten

Sergej Milinkovic-Savic wurde zuletzt mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht. Unter anderem Manchester United. Der Mittelfeldspieler plant allerdings nicht, Lazio Rom zu verlassen.

Milinkovic-Savic wird seit Jahren immer wieder bei Topclubs als Neuzugang gehandelt, zuletzt bei Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United. Sein Vertrag in der Hauptstadt ist noch bis 2024 gültig. Ein Abschied von den Biancocelesti kommt für den 26-Jährigen zumindest in der Januar-Transferperiode nicht infrage.

"Ich lese viele Gerüchte über mich, aber das ist mir egal! Ich will nur, dass Lazio gewinnt", stellte der Serbe laut dem italienischen Journalisten Fabrizio Romano klar.

Juventus bietet 50 Mio. für Dusan Vlahovic – die Fiorentina will mehr

Milinkovic-Savic war 2015 für 12 Millionen Euro von KRC Genk in die Serie A gewechselt. Schnell entwickelte sich der serbische Nationalspieler zu einem der torgefährlichsten Mittelfeldspieler in Italiens Oberhaus. In 272 Spielen für Lazio kommt er auf 97 Scorerpunkte (52 Tore, 45 Vorlagen).