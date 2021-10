Serie A : Sergio Romero vor Rückkehr nach Italien

Bereits zweimal stand Sergio Romero in der Serie A unter Vertrag. Nach seinem Aus bei Manchester United könnte der ehemalige argentinische Nationaltorhüter nun ein weiteres Mal in Italien unterschreiben.

Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, steht der aktuell vertragslose Keeper in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem FC Venedig. Der Südamerikaner und der Aufsteiger sollen sich bereits so gut wie einig sein, die Verhandlungen scheinen so gut wie abgeschlossen.

Venedig muss seit dem dritten Spieltag auf seinen Torhüter Luca Lezzerini verzichten. Der 26-Jährige laboriert an Oberschenkelproblemen. Romero soll diese Lücke offenbar füllen.