Serie A : Trotz Stotterstart: Maurizio Sarri soll bei Lazio Rom verlängern

Lazio-Präsident Claudio Lotito will weiter mit Maurizio Sarri zusammenarbeiten. "Ich habe einen Mann kennengelernt, der in der Welt des Fußballs den Unterschied machen kann", lobte der Vereinsboss seinen Übungsleiter.

Sarri trat im vergangenen Sommer die Nachfolge von Erfolgstrainer Simone Inzaghi (45) an, der die Biancocelesti 2020 zum Pokalsieg und in die Champions League geführt hatte. Zuletzt gab es für Sarri nur einen Sieg aus fünf Spielen, die Kritik am Trainer wächst.