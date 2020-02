Gerücht Dreieinhalb Jahre stand Ivan Rakitic beim FC Sevilla unter Vertrag. In Andalusien reifen die Planungen, den Mittelfeldspieler sechs Jahre nach seinem Abschied zurückzuholen.

Lange Zeit hielten sich im Winter die Gerüchte um einen Abgang von Ivan Rakitic.

Der in der Schweiz geboren und aufgewachsene Fußballprofi blieb beim FC Barcelona regelmäßige Spielzeit verwehrt, so dass Spekulationen um seine Zukunft in den Umlauf gegangen sind.

Der beim FC Sevilla als Sportdirektor tätige Monchi hat sich derweil für einen eventuellen Transfer im kommenden Sommer in Stellung gebracht.

Rakitic besitze das Profil eines Zauberers, schwärmte der Manager während einer Veranstaltung. Monchi fügte an, dass er begonnen habe, mit Vertretern Rakitics in Kontakt zu treten.