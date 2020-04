Sommer-Schlussverkauf : Sie kosteten 400 Millionen: 11 Stars vor dem Absprung von Real Madrid?

Mehrfach stand der Rechtsaußen vor einem Absprung - zuletzt nach China - doch bisher steht er noch immer bis 2022 bei Real Madrid unter Vertrag. Real hofft, in der kommenden Sommer-Transferperiode einen Abnehmer zu finden.

Gemäß SPORT könnten elf Spieler das Weite suchen. Neben Gareth Bale hat Real vor allem für Alvaro Odriozola keine Verwendung mehr.

Der an den FC Bayern München verliehene Rechtsverteidiger kam bisher nie an Dani Carvajal vorbei und in der neuen Saison wird aller Voraussicht nach Achraf Hakimi als Rechtsverteidiger zu den Königlichen hinzustoßen. Für den einstigen 30 Mio-Neuzugang Odriozola gibt es keinen Platz mehr.

Auch James Rodriguez, der bei seinem Wechsel von AS Monaco zum Rekordmeister nach der Weltmeisterschaft 2014 stolze 80 Millionen Euro kostete, soll verkauft werden, sein Vertrag endet 2021.