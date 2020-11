Mourinho schützt Harry Kane : "Sie sind verwirrt": Jose Mourinho poltert gegen Reporter

"Ich habe nie über Elfmeter gesprochen, das gehört nicht zu den Dingen, die wir verbessern wollen", legte Jose Mourinho am Mittwoch los. Tottenham Hotspur gewann am Wochenende mit 2:1 gegen Brighton & Hove Albion. Harry Kane markierte per Elfmeter den Führungstreffer.

Kritik an dem Sturmstar wurde in dem Sinne laut, dass er sich gegen Brighton in einer Aktion nicht auf die Ballannahme, sondern stattdessen nur darauf konzentriert habe, einen Elfmeter rauszuholen.

"Sie sind verwirrt", entgegnete Mourinho den Reportern. "Sie können über Spieler von Manchester United von Manchester City, dem FC Liverpool oder dem FC Chelsea sprechen. Aber sie sprechen lieber über Harry Kane, der in der Lage ist, in einer gefährlichen Situation den Ball zu kontrollieren. Lallana kommt dann mit einer rücksichtslosen Aktion und begeht ein Foul", illustriert Mourinho den Vorfall vom vergangenen Wochenende nochmals.