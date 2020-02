Um seine Karriere ausklingen zu lassen, verließ Gabi Atletico Madrid vor zwei Jahren in Richtung Katar. Eine Rückkehr auf die Madrider Trainerbank hält er indes für möglich – am liebsten als Co-Trainer von Diego Simeone.

Da es in der jüngeren Vergangenheit in verschiedenen Meldungen immer mal wieder hieß, dass German Burgos seinen Co-Trainer-Posten bei Atletico Madrid aufgeben könnte um eine Solokarriere zu starten, bringt sich Ex-Spieler Gabi in Stellung.

"Ich kenne den Trainer (Diego Simeone; Anm. d. Red.) und denke, ich könnte helfen. Ich weiß allerdings nicht, ob es schon an der Zeit dazu ist", erklärt Gabi bei CADENA SER. "Wenn diese Zeit kommt, werde ich mein Bestes für Atleti geben."

Gabi entstammt der Atletico-Jugend und verbrachte die ersten vier Jahre seiner Karriere in der Landeshauptstadt Spaniens.

Im Anschluss folgten Stationen beim FC Getafe und Real Saragossa, ehe er 2011 wieder bei den Colchoneros anheuerte.