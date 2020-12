FC Barcelona : Slapstick-Gegentore und Spielplan: Ronald Koeman findet deutliche Worte

Was haben der FC Liverpool und Barça in diesen Tagen gemeinsam? Beide Top-Klubs sind verletzungsgebeutelt. Ebenso wie Jürgen Klopp gibt auch Ronald Koeman den Spielansetzungen eine Mitschuld an der Misere.