Ligaboss Don Garber erklärt : So geht es in der Major League Soccer weiter

In der Bundesliga rollt seit einem Monat das Leder wieder, die spanische LaLiga wird in dieser Woche nachziehen. In Nordamerikas Major League Soccer steht inzwischen zumindest fest, wie es demnächst weitergeht.

Die Verantwortlichen der Major League Soccer haben beschlossen, die Saison in einem besonderen Modus fortzuführen. Am Mittwoch gab die Liga bekannt, dass der Spielbetrieb am 8. Juli wieder aufgenommen wird.

Von diesem Tag an startet ein Turnier, das bis 11. August ausgetragen wird und an dem alle 26 zugehörigen Teams teilnehmen werden. Ist das Turnier beendet, wird in einer K.-o.-Runde ein Sieger ermittelt, der an der CONCACAF Champions League 2021 teilnimmt.

Im Anschluss daran wird wiederum die reguläre Saison aufgenommen, die infolge der Corona-Pandemie nach dem zweiten Spieltag unterbrochen wurde.