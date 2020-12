FC Bayern : So gut wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Robert Lewandowski mit Einordnung

Als die Videoschalte-Zeremonie begann, fieberten viele der Weltfußballer-Verleihung entgegen. Mit Robert Lewandowski erhielt die Bundesliga den ersten Preisträger ihrer Geschichte. Der Pole verwies Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in diesem Jahr auf die Plätze zwei und drei.

"Messi und Ronaldo sitzen schon sehr lange an einem Tisch, an der Spitze. Das ist das, was sie unvergleichlich macht", erklärt der Starstürmer des FC Bayern im Interview mit FRANCE FOOTBALL. "Ich kann mir mich in dieser Hinsicht nicht neben ihnen vorstellen."