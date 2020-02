Zinedine Zidane äußerte sich in der Vergangenheit hin und wieder äußerst wohlwollend über Kylian Mbappe. Der Wechsel des Weltmeisters von 2018 zu Real Madrid scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Gemäß AS verfolgt Vereinspräsident Florentino Perez einen Mbappe-Plan. So soll der Transfer von Eden Hazard aus dem vorigen Sommer als Vorbild dienen.

Der Belgier kam vor einem halben Jahr für 100 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Madrid.

Perez will in weiser Voraussicht handeln und schon jetzt Kontakt zu Mbappe herstellen, um den 21-Jährigen in Kenntnis darüber zu setzen, weiterhin Interesse an einer Verpflichtung zu signalisieren.