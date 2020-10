Borussia Dortmund : So schwärmt Jogi Löw von Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko netzt seit Jahren zuverlässig ein, auch in der U19-Bundesliga trifft der 15-Jährige regelmäßig. Bundestrainer Jogi Löw zeigt sich begeistert und lobt das Supertalent von Borussia Dortmund.

"Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass jemand in seinem Alter so viele Tore in der U19-Bundesliga schießen kann gegen Spieler, die alle zwei bis drei Jahre älter sind als er", erklärte der Weltmeistercoach von 2014.

Youssoufa Moukoko hat 43 Tore in 24 Partien der Dortmunder U19 erzielt, hinzukommen zehn Vorlagen. Eine Bilanz, die auch den Bundestrainer staunen lässt: "Er ist ein außergewöhnliches Talent. Es ist sehr schwierig, wenn man zwei Jahre jünger ist. Moukoko war bisher in allen Jugend-Mannschaften herausragend.