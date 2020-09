Auch Liverpool wollte ihn : So überzeugte Frank Lampard Timo Werner vom Chelsea-Wechsel

Timo Werner steht am Montagabend vor seiner Premiere für den FC Chelsea. Während der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit Brighton & Hove Albion erläutert Trainer Frank Lampard, wie er dem Deutschen den Wechsel schmackhaft machte.

Weit über 200 Millionen Euro hat der FC Chelsea in diesem Sommer bereits in frisches Blut investiert. Timo Werner schlägt mit etwas mehr als 50 Millionen Euro Fixablöse zu Buche. Beteiligt an dem Transfer war unter anderem Chelseas Technischer Berater Petr Cech.

"Sie verstehen, dass man dem Spieler seinen besten Fall darlegen muss, wenn es Konkurrenz von Vereinen wie dem FC Liverpool und Manchester City gibt", sagte Frank Lampard am Samstag.

"Da ich einmal dieser Spieler war, habe ich versucht, den Klub nach meinem besten Können zu verkaufen, als ich mit den Spielern sprach. Petr (Cech; Anm. d. Red.) tut in seiner Rolle dasselbe."