Champions League : So viel kostet Barça das Geisterspiel gegen Neapel

Das grassierende Coronavirus setzt dem Fußball in immer größer werdendem Umfang zu. Der FC Barcelona muss am Mittwoch kommender Woche gegen den SSC Neapel vor leeren Rängen antreten – und macht allein mit diesem Spiel Millionenverlust.

Barça vs. Napoli: Arthur soll für Königsklassen-Duell fit werden

Rekorde Lionel Messi überholt Cristiano Ronaldo in dieser Statistik

» Mehr Barça-News gibt es in unserer App! Jetzt laden!

Die zuständige LaLiga hat alle Spiele des 28. und 29. Spieltags der beiden obersten Fußballspielklassen zu Geisterspielen erklärt. Barça reist am Samstag zu RCD Mallorca.

Wirtschaftlicher Schaden entsteht für die Katalanen dagegen in der darauffolgenden Woche. Am 22. März steht das Heimspiel gegen CD Leganes an.

Ebenfalls hart hat es Real Madrid erwischt. Die Königlichen treten an den beiden kommenden Spieltagen zweimal zu Hause im Estadio Santiago Bernabeu an.