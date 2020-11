"Wenn du kommst, verlängere ich" : So wollte Neymar Sergio Ramos zu PSG locken

In den letzten Monaten wurde fleißig über die Zukunft von Sergio Ramos spekuliert. Superstar Neymar hatte den Abwehrspezialisten offenbar mit einigen Argumenten von großem Gewicht überzeugen wollen.

Doch nicht nur das. Den Kontakt zu dem Innenverteidiger von Real Madrid soll vor allem Neymar gesucht haben. Das berichtet Alfredo Dulo bei EL CHIRINGUITO. "Sergio, wenn du bei PSG unterschreibst, werde ich meinen Vertrag am nächsten Tag verlängern", soll Neymar gesagt haben.

Von einem Dreijahresvertrag mit satten 20 Millionen Euro Jahresnetto war in Frankreich die Rede. Dieses Gebot, das inmitten der Corona-Pandemie schon fast unverschämt gegenüber der Konkurrenz erscheint, soll Paris Saint-Germain Sergio Ramos vorgelegt haben.

Wie der Radiosender CADENA SER erfahren haben will, biegt der Vertragspoker auf die Zielgerade ein. Es scheint so, als würde Ramos seinen Willen durchsetzen und einen neuen Vertrag bis 2023 erhalten. Grundsätzlich seien sich die Parteien einig. Die Verkündung könnte noch in diesem Jahr verfolgen.

Der iberische Starverteidiger hatte in der letzten Zeit oftmals anklingen lassen, seine Karriere an der Concha Espina beenden zu wollen. Die Krux: Real hatte sich gesperrt, dem 34-Jährigen aufgrund von internen Beschlüssen einen Vertrag über zwei Jahre zu offerieren. Womöglich muss Ramos in Zeiten von Corona aber Abstriche bei den Gehaltsforderungen machen. Aktuell soll er rund 15 Millionen Euro netto verdienen.