Manchester United : Solskjaer sicher: Paul Pogba will bei Manchester United bleiben, wenn…

Paul Pogba ist unglücklich und will Manchester United verlassen. Das erklärte unlängst Berater Mino Raiola. Laut Ole Gunnar Solskjaer ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Der Norweger hat einen Verbleib des Weltmeisters noch nicht abgeschrieben.

Der Cheftrainer von Manchester United ist sich sicher: Die Chancen auf eine weitere Ehe United/Pogba erhöhen sich, wenn der Verein in der Premier League und international wieder um Titel mitspielt.

"Paul ist schon eine Weile hier, und natürlich will er mehr Trophäen gewinnen. Er liebt den Fußball und er ist ehrgeizig. Er will Erfolg haben wie die meisten anderen im Kader", sagte Solskjaer gegenüber ESPN.

"Je mehr Titel man gewinnt, desto mehr Spieler wollen für uns spielen"

Manchester United habe stets den Anspruch, den Trophäenschrank zu erweitern, so der Teammanager: "Je mehr Titel man gewinnt, desto mehr Spieler wollen für uns spielen. Es liegt an uns, Trophäen zu gewinnen und dann werden wir sehen, wer in Zukunft Teil des Teams sein wird."