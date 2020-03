Manchester United : Solskjaer traut Wayne Rooney Job als United-Trainer zu

Wayne Rooney, der Rekordtorschütze und ehemalige Kapitän von Manchester United, ist derzeit in der Championship als Spielertrainer unterwegs.

Mit Derby County trifft er am Donnerstag in der dritten Runde des FA Cup auf seine Ex-Kollegen.

United-Coach Ole Gunnar Solskjaer schätzt Rooneys Qualitäten und traut ihm das Traineramt bei United zu.

"Ja", sagte der Coach auf die Frage, ob denn der Ex-Stürmer der Red Devils einmal auch das Amt an der Seitenlinie übernehmen könnte. "Es kommt aber immer darauf an, wie sehr man es will und wie viel man investiert."