Nach dem 0:2 im Old Trafford gegen Burnley ist die Stimmung bei Manchester United aufgeheizt. Kritik an Trainer Ole Gunnar Solskjaer gibt es aber nicht. Im Kreuzfeuer stehen andere.

Die Qualifikation zur Champions League sollte für die einst so stolzen Red Devils mindestens in dieser Saison wieder her.

Normalerweise würden bei einem Verein wie Manchester United die Bewerbungen nur so hereinfliegen. Das merken auch die Fans, die immer kritischer werden.

Solskjaer, für den der bei Tottenham geschasste Mauricio Pocchettino als Nachfolger gehandelt wird, baut auf Zeit. Die brauche er, um Erfolg zu haben.

"Eine schnelle Lösung wird es nicht geben. Jürgen Klopp hat vier Jahre damit verbracht, sein Team aufzubauen, und jetzt läuft es gut", verglich er sich mit dem Erfolgstrainer des FC Liverpool.

Jedoch ist bei den Reds seit dem Amtsantritt des Ex-Dortmunders mitreißender Fußball zu sehen.

Und Klopp stand in seiner ersten Saison mit Liverpool in zwei Endspielen, führte sie dann in die Champions League zurück und im Vorjahr schließlich zum Sieg in der Königsklasse, zur Vize-Meisterschaft und zum Titel bei der Klub-WM.

Zumindest im FA Cup läuft es für Manchester United rund. Der Rekordmeister feierte in der vierten Runde am Sonntag einen 6:0-Erfolg bei den Tranmere Rovers.

