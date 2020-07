Inter Mailand : Sommerwechsel? Inter-Boss Beppe Marotta flirtet mit Edin Dzeko

Nach fünf Jahren könnten der AS Rom und Edin Dzeko auseinandergehen. Grund hierfür sollen in erster Linie Sparmaßnahmen im Zuge der Coronakrise sein. Dzeko wird in der Ewigen Stadt mit 7,5 Millionen Euro fürstlich alimentiert.

Ein Salär, das sich Inter Mailand leisten möchte? "Er ist einer der interessantesten Spieler in der Liga, aber wir sind noch nicht an die Offiziellen der Roma herangetreten und werden es wahrscheinlich auch nicht tun", sagte Inter-CEO Beppe Marotta.

Dzeko spielt im Roma-Dress einmal mehr eine überzeugende Saison. Der Kapitän hat sich bisher an 30 Toren in allen Wettbewerben direkt beteiligt. Die vertragliche Vereinbarung läuft Ende Juni 2022 aus.