Juventus Turin : Sonderbehandlung? Cristiano Ronaldo sorgt bei Juve für schlechte Laune

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Cristiano Ronaldo bei all seinen Arbeitgebern einen gewissen Sonderstatus innehatte. So ist es wohl auch bei Juventus Turin, wie es in Italien heißt. Das sorgt offenbar – ungeachtet von Ronaldos Qualität – für Missstimmung.